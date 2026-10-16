L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Lecce con un nuovo punto interrogativo nel reparto arretrato. James Abankwah, uscito acciaccato dalla partita persa contro il Torino, è alle prese con un problema muscolare alla coscia e il suo recupero per il prossimo impegno di campionato appare complicato. Una situazione che obbliga Kosta Runjaic a valutare con attenzione le alternative a disposizione, proprio mentre i bianconeri cercano una reazione dopo quattro sconfitte consecutive.

Abankwah, il problema muscolare preoccupa

Il difensore irlandese ha accusato un problema fisico durante la sfida contro il Torino, terminata con una sconfitta per 2-1. Le sue condizioni sono da valutare attraverso gli accertamenti medici, necessari per comprendere l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero.

La possibile assenza contro il Lecce rappresenterebbe un ostacolo per Runjaic, che in questa prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con diverse indisponibilità. In attesa di indicazioni definitive, la presenza di Abankwah per la gara di domenica resta in dubbio.

Le alternative di Runjaic per la difesa

L’allenatore bianconero dovrà individuare la soluzione migliore per affrontare il Lecce, una partita nella quale sarà fondamentale limitare gli errori individuali che hanno condizionato le ultime uscite.

Il reparto arretrato è chiamato a ritrovare solidità dopo le reti incassate contro Cagliari e Torino. La scelta dei difensori sarà quindi uno degli aspetti da seguire in vista della conferenza stampa di sabato, quando Runjaic potrà fornire indicazioni sulla situazione della rosa.

Contro il Lecce serve una risposta

Domenica 18 ottobre, alle 12:30, l’Udinese ospiterà il Lecce al Bluenergy Stadium per la settima giornata di Serie A. I friulani hanno bisogno di interrompere la serie negativa e conquistare punti per migliorare una classifica diventata preoccupante.

L’emergenza infortuni complica la preparazione, ma la squadra dovrà trovare le risorse per affrontare una gara decisiva sul piano del morale. Le prossime ore saranno importanti per capire se Abankwah potrà recuperare oppure se Runjaic dovrà rinunciare a lui.