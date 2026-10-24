L’Udinese vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Lecce e reagire nella sfida contro il Milan. Alla vigilia della partita del Bluenergy Stadium, Kosta Runjaic ha analizzato il momento della squadra, riconoscendo gli errori commessi nell’ultima uscita e chiedendo ai suoi giocatori un cambio di atteggiamento. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha affrontato anche i temi legati alla fiducia della società, alla seconda settimana di ritiro e al ritorno di Nicolò Zaniolo, che sarà a disposizione ma non partirà titolare.

Udinese, Runjaic torna sulla sconfitta contro il Lecce

“Non bisogna dimenticare la partita di Lecce. Abbiamo commesso diversi errori e approcciato male la partita. Abbiamo subito la quinta sconfitta consecutiva al termine di una gara complicata. Ne abbiamo parlato durante la settimana: abbiamo un po’ mollato le redini contro il Lecce e nel calcio non bisogna mai staccare la spina”.

Contro il Milan servirà una risposta concreta, soprattutto dal punto di vista dell’intensità e della concentrazione.

“Vogliamo dimostrare di essere un’altra squadra. Dobbiamo giocare con il giusto equilibrio, senza essere troppo emotivi, ma portando la giusta intensità e la giusta energia contro il Milan. Il mio compito è togliere pressione alla squadra. Non siamo stati capaci di reagire contro il Lecce, ma bisogna imparare subito”.

Gerarchie in discussione dopo il ko: le parole del tecnico

“Bisogna ovviamente porsi dei dubbi e delle domande dopo questo tipo di sconfitte. Si può parlare molto, ma credo che alla fine siano fondamentali i principi di base. Dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo provato, ma dobbiamo tornare a vincere i duelli e le seconde palle”.

Runjaic ha poi rivolto un pensiero ai tifosi, consapevole della loro delusione dopo l’ultima prestazione. Il tecnico si aspetta una squadra diversa nell’atteggiamento, capace di restare compatta anche nei momenti più complicati.

“L’ultima gara contro il Milan l’abbiamo vinta 0-3, ma non è che loro non abbiano avuto occasioni. Dovremo quindi restare sul pezzo, spero che i tifosi saranno al nostro fianco. Hanno ragione a essere delusi, la priorità è come ci presentiamo sul campo. Domani vedremo una squadra molto diversa in termini di atteggiamento”.

La fiducia della società

Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche della fiducia nei confronti dell’allenatore. Runjaic ha ribadito di voler proseguire il proprio lavoro con determinazione, consapevole della responsabilità che comporta guidare la squadra in un momento delicato.

“Non posso avere un impatto su questo. Cerco di dare tutto quello che ho, mantenendo il mio lavoro. Nel corso di questa settimana ci siamo allenati bene. Mi sono assunto la responsabilità e così accadrà per come scenderemo in campo domani. La società è soddisfatta del mio lavoro, c’è fiducia reciproca, ma bisogna ripagare tutta questa stima”.

Zaniolo recuperato: giocherà contro il Milan, ma non dall’inizio

Una delle notizie più importanti riguarda Nicolò Zaniolo, che sarà nuovamente a disposizione per la partita contro i rossoneri.

“Sarà a disposizione, giocherà sicuramente, ma non potrà scendere in campo dall’inizio. Bisogna gestirlo. Conosciamo abbastanza bene la sua storia in termini di infortuni e non vede l’ora di scendere in campo.

“Non ha potuto aiutare la squadra in queste settimane, ma sono molto contento che sia di nuovo con noi. Sono sicuro che avrà la sua occasione domani. Servirà gestirlo, però, perché avremo tre partite in una settimana. In base alla sua reazione, vedremo quanto impiegarlo”.

Seconda settimana di ritiro: “Il gruppo è compatto”

“Il gruppo è compatto, il ritiro è uno strumento a disposizione per passare ancora più tempo assieme. Possiamo sfruttare questi momenti per unirci ancora di più. Se tutti remiamo al cento per cento nella stessa direzione, possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ma se così non succede, possiamo perdere contro qualsiasi avversario”.

La strategia contro il Milan: attenzione alla fase difensiva

“Penso che contro un avversario come il Milan sarà dura. Hanno grande qualità individuale e sono, assieme all’Inter, la squadra con il maggior possesso palla. Non potremo fare una gara simile a quelle di Cagliari, Torino e Lecce, ma servirà una prova difensiva di livello, sfruttando poi gli spazi che si creeranno in fase offensiva”.

La squadra friulana dovrà mantenere le distanze tra i reparti, muoversi in maniera coordinata e limitare gli spazi a disposizione degli avversari.

“Sappiamo quale sarà la partita di domani e dovremo giocare in maniera disciplinata. I giocatori dovranno essere collegati gli uni con gli altri”.

Runjaic avverte l’Udinese: “Hanno più punti di forza che punti deboli”

Il tecnico ha analizzato anche le caratteristiche dei rossoneri, soffermandosi sulla loro capacità di attaccare in verticale e sulla qualità nell’uno contro uno.

“Ci siamo visti la partita di Europa League. Ovviamente ci sono diverse interpretazioni tattiche. Il Milan ha una grande qualità, può giocare in maniera verticale e sono molto bravi nell’uno contro uno. Dovremo chiudere bene gli spazi. Direi che hanno più punti di forza che punti deboli”.