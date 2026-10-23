L'Udinese entra nella fase decisiva della preparazione in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45 al Bluenergy Stadium. Alla vigilia della partita, l'attenzione sarà rivolta anche alle parole di Kosta Runjaic, atteso in conferenza stampa domani, sabato 24 ottobre, alle ore 16. Un appuntamento importante per fare il punto sul momento dei bianconeri e sulle scelte in vista di una gara che può pesare sul percorso della squadra.

Runjaic presenta Udinese-Milan

Il tecnico friulano incontrerà i giornalisti allo stadio Friuli nel giorno che precede il confronto con i rossoneri. Sarà l'occasione per analizzare le difficoltà emerse nelle ultime uscite e per capire quale risposta si aspetta dalla squadra davanti al proprio pubblico.

L'Udinese arriva all'appuntamento dopo la sconfitta per 0-3 contro il Lecce e ha bisogno di ritrovare risultati e fiducia. La sfida contro il Milan rappresenta quindi un banco di prova importante, anche per valutare la capacità del gruppo di reagire a un momento complicato.

Zaniolo e gli indisponibili: le ultime attese

Tra gli argomenti più attesi ci sono le condizioni dei giocatori e le possibili scelte di formazione. Il recupero di Nicolò Zaniolo rappresenta una notizia positiva per Runjaic, che può valutare come utilizzare il fantasista contro i rossoneri.

Restano invece da monitorare le situazioni degli indisponibili, con David Alaba, Bayo e Gueye segnalati fuori dai giochi per la sfida. Le indicazioni definitive sulle condizioni della rosa e sull'undici iniziale potranno arrivare proprio alla vigilia della partita.