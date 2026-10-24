L’Udinese si avvicina alla sfida contro il Milan con un interrogativo importante in difesa. Come riportato dal Messaggero Veneto, le condizioni di Oumar Solet non sarebbero ancora ottimali e Kosta Runjaic sta valutando se schierare il francese dal primo minuto.

Udinese, Solet non è al meglio: Runjaic riflette

La prestazione contro il Lecce ha lasciato qualche dubbio sulle condizioni del difensore, apparso in difficoltà nel corso della partita. Durante la settimana Solet non avrebbe raggiunto la condizione desiderata, spingendo Runjaic a prendere in considerazione anche una soluzione alternativa.

La sua eventuale esclusione non sarebbe quindi legata a un infortunio, ma a valutazioni di natura fisica e tecnica. Le prossime ore saranno decisive per capire se il francese riuscirà a recuperare le energie necessarie per affrontare il Milan.

La prima ipotesi: Solet titolare con Palma al centro

Nel caso in cui Runjaic decidesse di confermare Solet, la linea difensiva a tre potrebbe essere composta da James Abankwah sul centro-destra, dal francese sul centro-sinistra e da Matteo Palma in posizione centrale.

Si tratterebbe di una soluzione che consentirebbe all’Udinese di mantenere Solet nell’undici iniziale, affidandogli un ruolo importante nella gestione della fase difensiva contro l’attacco rossonero.

Senza Solet spazio a Kabasele

L’alternativa prevede invece l’esclusione del francese dall’undici titolare. In questo scenario sarebbe Christian Kabasele a occupare il centro della difesa, con Abankwah sul centro-destra e Palma spostato sul centro-sinistra.

Due possibilità ancora aperte, sulle quali Runjaic dovrà prendere una decisione definitiva in prossimità del calcio d’inizio. La scelta dipenderà soprattutto dalle risposte che Solet riuscirà a fornire nelle ultime ore di preparazione.