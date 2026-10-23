Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 25 ottobre l’Udinese ospiterà il Milan al Bluenergy Stadium, in una partita importante per il futuro della squadra friulana e del suo allenatore Kosta Runjaic. I bianconeri stanno preparando la gara in ritiro, con una notizia positiva dall’infermeria: Nicolò Zaniolo ha recuperato e torna a disposizione, anche se la sua presenza dal primo minuto resta da valutare.

Udinese, Zaniolo torna a disposizione di Runjaic

Il recupero di Zaniolo rappresenta una risorsa importante per l’Udinese in vista dell’impegno contro i rossoneri. Il fantasista ha ripreso a disposizione dopo lo stop fisico e punta a ritagliarsi spazio nella sfida casalinga. Secondo le ultime indicazioni, potrebbe iniziare dalla panchina, lasciando eventualmente a Runjaic la possibilità di inserirlo a gara in corso.

In attacco dovrebbe essere ancora Keinan Davis a guidare il reparto offensivo. Il centravanti è chiamato a ritrovare continuità sotto porta in una fase della stagione in cui la squadra ha bisogno di risposte e di punti.

Le assenze in vista del Milan

Non mancano però le difficoltà per il tecnico bianconero. David Alaba, Bayo e Gueye sono indicati tra gli indisponibili per la gara contro il Milan. In difesa, Abankwah dovrebbe affiancare Kabasele e Solet, componendo il terzetto arretrato.

Le scelte definitive arriveranno con l'avvicinarsi della partita, ma il quadro della vigilia comincia a delinearsi.

Una settimana decisiva per l'Udinese

La partita contro il Milan apre un ciclo di impegni ravvicinati particolarmente importante. Dopo la sfida di domenica, i friulani saranno attesi dalla trasferta contro il Parma, mercoledì 28 ottobre, e successivamente dall'appuntamento casalingo contro la Roma.

Tre partite in pochi giorni che possono incidere sul percorso della squadra e sulla posizione di Runjaic. Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Lecce, l'Udinese è chiamata a reagire davanti ai propri tifosi, cercando di ritrovare compattezza e concretezza.