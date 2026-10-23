In vista della sfida tra Udinese e Milan, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45 al Bluenergy Stadium, arriva un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti dei tifosi. Udinese Calcio e Arriva Udine hanno predisposto un servizio di navette dedicate e corse gratuite per consentire ai sostenitori bianconeri e rossoneri di raggiungere lo stadio e rientrare al termine della partita utilizzando i mezzi pubblici.

Udinese-Milan, gli orari delle navette gratuite

Il servizio sarà attivo tra la stazione ferroviaria di Udine e il Bluenergy Stadium. Per raggiungere l’impianto sportivo, le navette partiranno da viale Europa Unita 54, nei pressi della stazione, e arriveranno in via Mainerio, nella zona del Park Nord dello stadio.

Le corse di andata sono previste dalle 18:45 alle 20:15, lungo il percorso della linea urbana 9, con fermate alla stazione ferroviaria, al Teatro Nuovo, all’Università e allo stadio.

Per il ritorno, invece, il servizio sarà disponibile dalle 22:45 alle 00:45. Le navette partiranno da via Candonio, nell’area del Park Nord, e raggiungeranno viale Europa Unita 99, di fronte alla stazione ferroviaria, effettuando tutte le fermate previste lungo il tragitto.

Come viaggiare gratuitamente per la partita

Per usufruire del servizio gratuito sarà sufficiente mostrare al personale di controllo l’abbonamento alla stagione in corso dell’Udinese Calcio oppure il biglietto per la partita contro il Milan.

Oltre alle navette straordinarie, resterà disponibile anche la linea urbana 9, che serve abitualmente lo stadio. L’iniziativa punta a facilitare l’afflusso dei tifosi e il rientro dopo il fischio finale, riducendo la necessità di utilizzare l’auto privata.