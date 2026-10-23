Domenica 25 ottobre l’Udinese ospita il Milan al Bluenergy Stadium per l’ottava giornata di Serie A 2026/27. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45, con i bianconeri chiamati a sfruttare il fattore campo contro la formazione rossonera. Per i tifosi che non saranno allo stadio, ecco tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta televisiva e streaming.

Udinese-Milan, dove vederla in TV

La sfida tra Udinese e Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per guardare il match sul televisore è possibile utilizzare l’app DAZN su una Smart TV compatibile oppure collegare dispositivi supportati, come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast.

Udinese-Milan in streaming: come seguire la diretta

La partita sarà visibile anche in streaming su DAZN, attraverso l’applicazione ufficiale per smartphone e tablet oppure accedendo alla piattaforma da computer tramite il sito ufficiale.