L’Udinese si prepara alla sfida contro il Milan con una notizia positiva dall’infermeria: Nicolò Zaniolo torna a disposizione di Kosta Runjaic. L’attaccante bianconero ha superato il periodo di stop legato alla ricaduta dell’infortunio muscolare e sarà nuovamente convocabile per la partita di domenica 25 ottobre al Bluenergy Stadium. Un recupero prezioso per i friulani, che hanno bisogno di ritrovare certezze dopo la sconfitta contro il Lecce.

Zaniolo, finisce l’attesa dopo l’ultimo stop

Il numero 10 non scende in campo dal 19 settembre, quando aveva disputato il primo tempo della gara contro il Cagliari. La sua stagione era già stata condizionata da un problema al bicipite femorale destro, accusato all’esordio contro il Como e successivamente riacutizzatosi durante gli impegni con la Nazionale.

Una situazione che ha rallentato il percorso dell’attaccante, costretto a ripartire nuovamente dal lavoro di recupero. Adesso il ritorno tra i convocabili permette a Runjaic di avere un’alternativa in più per affrontare il prossimo impegno di campionato.

Dopo diverse settimane lontano dal terreno di gioco, sarà comunque importante gestire con attenzione il suo reinserimento, evitando di correre rischi eccessivi.

Runjaic cerca risposte in attacco contro il Milan

Il ritorno di Zaniolo arriva in un momento complicato per l’Udinese. Il pesante 3-0 incassato contro il Lecce ha aumentato la pressione sulla squadra e sul suo allenatore, chiamati a reagire già dalla prossima giornata.

L’attaccante può offrire caratteristiche utili per cambiare il volto della manovra offensiva: capacità di puntare gli avversari, iniziativa personale e qualità negli ultimi metri. Elementi che potrebbero aiutare i bianconeri a creare maggiori occasioni e a mettere in difficoltà la difesa rossonera.

Il numero 10 per rilanciare i bianconeri

La partita contro il Milan rappresenta un appuntamento importante per il futuro immediato dell’Udinese. La squadra deve ritrovare compattezza, migliorare la fase offensiva e dimostrare di poter reagire alle difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

In questo scenario, il recupero di Zaniolo costituisce una possibilità in più per Runjaic. Il suo ritorno non risolve da solo i problemi della formazione friulana, ma restituisce al tecnico un giocatore che può incidere negli ultimi trenta metri.