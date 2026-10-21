Andrea Sottil vuole tornare ad allenare in Serie A e non nasconde la determinazione nel raggiungere questo obiettivo. Ospite a Sportitalia, il tecnico ha parlato del proprio percorso professionale, ribadendo la volontà di riconquistare la massima categoria attraverso il lavoro e i risultati. Nel suo racconto c'è spazio anche per l'esperienza sulla panchina dell'Udinese, culminata con un dodicesimo posto che rappresenta ancora oggi una grande soddisfazione.

Sottil punta al ritorno in Serie A

L'allenatore ha le idee chiare sul proprio futuro e sulla strada da seguire per tornare protagonista nel massimo campionato italiano.

“Il mio obiettivo è riconquistarmi la Serie A, ma so benissimo che devo conquistarmela sul campo, come ho sempre fatto, attraverso i risultati e non ‘a chiacchiere’. Sono determinato a farlo”.

Il ricordo dell'Udinese e del dodicesimo posto

Nel corso dell'intervento a Sportitalia, Sottil ha ricordato anche la sua esperienza alla guida dell'Udinese, sottolineando il valore dei risultati raggiunti durante la sua gestione.

“Il raggiungimento della Serie A con l'Udinese è stato una grande soddisfazione: abbiamo raggiunto il dodicesimo posto facendo un ottimo campionato”.

Un percorso che il tecnico considera un passaggio importante della propria carriera. L'obiettivo, adesso, è tornare in pista e ripartire da una nuova sfida, con l'ambizione di raggiungere nuovamente traguardi prestigiosi.

“Quello è l'obiettivo: ritornare in pista e cercare di tornare il più in alto possibile”.