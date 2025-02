Udinese News – Runjaic presenta la sfida contro il Parma: la conferenza

Il tecnico tedesco si prepara a presentare la sfida contro il Parma in conferenza stampa. Il match è valido per il 27esimo turno di Serie A

Nicola Badursi 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 14:56)

La partita tra Udinese e Parma, valida per la 27esima giornata di Serie A, si terrà domani, Sabato 1 Marzo alle 20:45. Il tecnico tedesco Kosta Runjaic ai prepara a presentare la sfida contro i ducali. Ecco le parole della conferenza.

Chi giocherà al posto di Sava: Piana o Padelli?

"La domanda è più che legittima, e ci dispiace sinceramente per Sava, che dovrà affrontare un’operazione e speriamo possa tornare disponibile prima della fine della stagione. Purtroppo, questo fa parte del gioco, e non possiamo escluderlo a priori. Nelle ultime settimane, Sava stava migliorando e rappresentava un elemento importante per noi. Sebbene non sia più a disposizione, possiamo contare su un portiere all’altezza per la sfida con il Parma. Entrambi, Piana e Padelli, hanno le loro qualità da offrire, e sono tranquillo al riguardo, poiché sappiamo difenderci tutti insieme come squadra, garantendo così una buona prestazione, compreso il nostro portiere. "

Come sta Okoye?

"Dalla prossima settimana sarà nuovamente disponibile per gli allenamenti di gruppo, e valuteremo quando potrà essere convocato. Si tratta di un aspetto positivo: ha lavorato intensamente sia a livello individuale che con il fisioterapista, e lo aspettiamo con grande entusiasmo".

Com'è andata la settimana e cosa vi aspettate da Lorenzo Lucca?

"Ne abbiamo discusso internamente e siamo certi di alcune cose. Lucca ha già chiesto scusa, anche pubblicamente, con il suo ‘Volevo essere un duro’. A volte, situazioni negative possono portare a risultati positivi. La squadra rimane al primo posto e i valori che rappresentiamo devono essere assimilati da tutti. Si tratta di un episodio isolato che non va oltre la partita di Lecce. Ci siamo allenati bene durante la settimana e Lucca è stato particolarmente attivo. Mi aspetto che lavori molto per la squadra, gestendo tanti palloni e creando opportunità di gol. Ha segnato su rigore nell’ultima gara, contribuendo alla nostra vittoria, ma abbiamo metabolizzato bene ciò che è accaduto. Abbiamo disputato un buon match a Lecce, portando a casa tre punti, ma domani sarà un gioco diverso. Affronteremo una squadra che ha cambiato allenatore e, secondo me, la loro vittoria contro il Bologna non è stata affatto casuale. Hanno giocato con intensità e sono decisamente pericolosi. Non dobbiamo concedere troppo sui calci d'angolo. Dobbiamo essere pazienti, muovendoci con intelligenza per trovare gli spazi giusti. Spero che Lucca possa creare occasioni per noi e, perché no, anche segnare. Il Parma ha giocatori di qualità e verrà qui con l'obiettivo di portare a casa almeno un punto. "

Quanto minuti può fare Davis?

"Verrà con noi e sarà a disposizione, ha avuto bisogno di una settimana in più per lavorare e recuperare: vedremo come si evolverà la partita. Potrebbe giocare uno spezzone, non sarà titolare ma avrà la sua occasione per ottenere minuti di gioco. È migliorato e ci vorrà ancora tempo ma tutto non può che fargli bene".