L'Udinese si avvicina alla trasferta di San Siro con un problema importante da risolvere nel reparto arretrato. L'infortunio di Oumar Solet, che resterà ai box per circa due settimane, si è aggiunto a quello già accusato da Matteo Palma, riducendo al minimo le possibilità di scelta per Kosta Runjaic. In vista della sfida contro l'Inter, dunque, il tecnico bianconero dovrà affidarsi a una difesa praticamente obbligata.

Solet fuori, Runjaic senza alternative

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, da quando è tornato a disposizione dell'Udinese nel gennaio 2025 Solet ha saltato soltanto quattro partite: due a causa di infortuni, una al rientro da una degenza e una per squalifica. La sua continuità lo aveva reso una presenza importante per il reparto, ma ora il problema muscolare lo costringerà a fermarsi.

Contro l'Inter le scelte sembrano quindi già delineate. Abankwah dovrebbe agire sul centrodestra, Kabasele al centro ed Ebosse sul centrosinistra, con Bertola come unica alternativa disponibile per la linea difensiva.

Emergenza nel momento più difficile

La situazione arriva proprio alla vigilia di una delle partite più complicate del campionato. L'Udinese sarà infatti ospite dell'Inter a San Siro e dovrà affrontare una squadra dotata di grande qualità offensiva.

Per Runjaic sarà quindi fondamentale trovare il giusto equilibrio con gli uomini a disposizione. L'assenza di Solet riduce ulteriormente la possibilità di modificare la linea durante la gara e aumenta il peso dei tre difensori chiamati a partire dal primo minuto.

Zaniolo, buone notizie verso il Cagliari

Non arrivano però soltanto notizie negative dall'infermeria. La Gazzetta dello Sport segnala infatti progressi importanti nel recupero di Nicolò Zaniolo.

Il numero dieci bianconero potrebbe essere convocato già per la prossima gara casalinga, quella contro il Cagliari in programma sabato 19 settembre. Un possibile rientro che rappresenterebbe una notizia importante per Runjaic, soprattutto dopo un periodo caratterizzato da diverse assenze.

L'obiettivo dell'Udinese sarà dunque superare la difficile trasferta di San Siro e arrivare alla sfida contro il Cagliari con qualche certezza in più sul fronte degli indisponibili.