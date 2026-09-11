C'è un precedente recente che può alimentare la fiducia dell'Udinese in vista della prossima trasferta di San Siro. Poco più di un anno fa, infatti, i bianconeri riuscirono a sorprendere l'Inter proprio nel suo stadio, conquistando una vittoria in rimonta che rimane una delle imprese più significative dell'ultima stagione.

La rimonta firmata Davis e Atta

Il 31 agosto 2025 l'Inter passò in vantaggio a San Siro, ma l'Udinese non si fece condizionare dal gol subito. La squadra di Kosta Runjaic riuscì a ribaltare completamente la partita, imponendosi per 2-1.

Dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Dumfries, arrivò la reazione friulana. Keinan Davis trasformò un calcio di rigore, mentre Arthur Atta completò la rimonta regalando all'Udinese tre punti pesantissimi.

Un precedente da ricordare

La statistica complessiva delle sfide a San Siro resta comunque favorevole all'Inter. I nerazzurri hanno conquistato molti più successi rispetto ai bianconeri, ma l'ultimo confronto disputato a Milano dimostra che l'Udinese può giocarsela anche contro una delle grandi del campionato.

La squadra di Runjaic arriva all'appuntamento con quattro punti nelle prime tre giornate, mentre l'Inter ha iniziato il campionato con tre vittorie consecutive. Il divario sulla carta è quindi importante, ma il precedente dello scorso anno dimostra che a San Siro l'Udinese ha già saputo compiere l'impresa.

Ora la sfida si ripete

Lunedì 14 settembre alle 20.45 sarà nuovamente Inter-Udinese. Rispetto alla gara dello scorso anno sono cambiate diverse cose, ma il ricordo di quella serata può rappresentare uno stimolo ulteriore per il gruppo bianconero.

Runjaic dovrà preparare una partita praticamente perfetta, soprattutto considerando le assenze che stanno condizionando la rosa. L'obiettivo sarà però quello di arrivare a San Siro senza paura, provando a ripetere quell'impresa che nella passata stagione aveva fatto sognare i tifosi friulani.