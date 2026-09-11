Giornata speciale in casa Udinese. Il club bianconero celebra infatti il compleanno di Franco Collavino, storico direttore generale della società friulana. Una figura che da più di due decenni rappresenta un punto di riferimento per l'Udinese e che nel corso degli anni ha accompagnato numerose stagioni della squadra.

Gli auguri dell'Udinese a Collavino

La società ha voluto dedicare un messaggio al proprio direttore generale, sottolineandone il lungo percorso all'interno del club e la professionalità dimostrata negli anni.

“La famiglia dell’Udinese Calcio augura buon compleanno al direttore generale Franco Collavino, che compie 56 anni. Da oltre 25 anni è un punto di riferimento del nostro club, a cui si è sempre dedicato con passione e competenza.

Auguri, direttore!”