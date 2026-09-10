Inter-Udinese si gioca lunedì 14 settembre alle 20.45: ecco dove vedere in TV e streaming la sfida della quarta giornata di Serie A.
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Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, l'Udinese è chiamata a una trasferta particolarmente impegnativa. I bianconeri affronteranno l'Inter a San Siro nella quarta giornata di Serie A, con il calcio d'inizio fissato per lunedì 14 settembre alle ore 20.45. Una gara complicata anche per le numerose assenze che condizionano le scelte di Kosta Runjaic, tra cui quelle pesanti di Zaniolo e Solet.
Inter-Udinese, dove vedere la gara in TV
La sfida tra Inter e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.
Il calcio d'inizio è previsto alle 20.45 di lunedì 14 settembre, con la squadra di Runjaic che cercherà di tornare a fare punti dopo il passo falso contro la Lazio.
Inter-Udinese, come seguirla in streaming
Gli abbonati DAZN potranno seguire la partita direttamente tramite l'applicazione ufficiale della piattaforma, disponibile su smartphone, tablet, smart TV, computer e sugli altri dispositivi compatibili.
Una sfida dal coefficiente di difficoltà elevato per l'Udinese, che proverà comunque a mettere in difficoltà i nerazzurri e a riscattare la sconfitta dell'ultimo turno.
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