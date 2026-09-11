Lunedì sera a San Siro l'Udinese avrà bisogno anche delle sue certezze. Tra queste c'è Keinan Davis, attaccante che rappresenta uno dei principali punti di riferimento della squadra di Kosta Runjaic. In una partita nella quale i bianconeri saranno chiamati soprattutto a sfruttare gli spazi concessi dall'Inter, la presenza fisica e la capacità di proteggere il pallone dell'inglese possono diventare armi importanti.

Davis, un punto di riferimento

Il centravanti è chiamato a un lavoro che va oltre la semplice ricerca del gol. Contro una squadra abituata a mantenere il possesso e a schiacciare gli avversari nella propria metà campo, Davis dovrà essere bravo a far salire la squadra e a trasformare le ripartenze in occasioni concrete.

La sua fisicità può inoltre permettere all'Udinese di guadagnare metri e respirare nei momenti di maggiore pressione. Un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo soprattutto nella seconda parte della partita.

La sfida con la difesa nerazzurra

Di fronte ci sarà un reparto difensivo di grande livello. Per Davis sarà quindi fondamentale trovare il modo di giocare anche lontano dall'area, cercando di non dare punti di riferimento e sfruttando ogni duello individuale.

L'Udinese non potrà permettersi di sprecare le poche occasioni che riuscirà a costruire. Ecco perché la prestazione dell'attaccante potrebbe avere un peso importante sull'economia della gara.

Un'altra occasione per incidere

La trasferta di San Siro rappresenta una sfida difficile, ma anche un'occasione per l'Udinese di dimostrare di poter competere contro una grande del campionato. Davis sarà uno degli uomini osservati con maggiore attenzione.

Runjaic avrà bisogno della sua esperienza e della sua capacità di battagliare con i difensori avversari. L'obiettivo sarà trasformare ogni pallone recuperato in una possibile ripartenza e mettere l'Inter in difficoltà con un attaccante capace di giocare anche spalle alla porta.

A San Siro, dunque, potrebbe essere proprio Davis una delle chiavi per provare a sorprendere i nerazzurri.