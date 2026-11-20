Si chiude definitivamente il capitolo Kosta Runjaic all'Udinese. A diciassette giorni dall'esonero, il tecnico tedesco e i suoi collaboratori hanno raggiunto un accordo con il club per la risoluzione consensuale del contratto. La società friulana ha ufficializzato la notizia attraverso un comunicato, mettendo così fine anche formalmente al rapporto con l'allenatore.

Nel comunicato, l'Udinese ha confermato che Kosta Runjaic, insieme ai collaboratori Małecki e Trukan, ha risolto consensualmente il legame che lo univa al club. Un passaggio che completa la separazione iniziata con la decisione di sollevare il tecnico dall'incarico.

L'ipotesi Nazionale polacca sul futuro di Runjaic

Intanto, nelle ultime ore, il nome di Runjaic era tornato al centro delle indiscrezioni per una possibile nuova esperienza in panchina. Il giornalista polacco Piotr Dumanowski aveva riferito di un'apertura dell'allenatore alla possibilità di guidare la Nazionale della Polonia, dopo una iniziale posizione contraria.

“Runjaić non è più contrario, ma ascolterebbe una proposta e la prenderebbe in considerazione”, aveva spiegato Dumanowski. Nello scenario legato alla successione di Jan Urban resta inoltre tra i possibili candidati Jerzy Brzęczek. La risoluzione con l'Udinese potrebbe ora cambiare il quadro e rendere più concreta la valutazione di eventuali nuove opportunità.

L'avventura friulana di Runjaic si conclude dopo due anni e mezzo dal suo arrivo. Con la risoluzione consensuale, si chiude anche l'ultimo legame contrattuale tra l'allenatore tedesco e il club bianconero.