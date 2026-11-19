A tre giorni da Bologna-Udinese, da Casteldebole arriva un messaggio chiaro: nessuno ha intenzione di sottovalutare i friulani. A ribadirlo è Lorenzo De Silvestri, uno dei veterani dello spogliatoio rossoblù, intervenuto come testimonial alla presentazione della campagna di sensibilizzazione “Bologna Città Blu”, promossa dal Comune.

Il difensore ha risposto senza esitazioni a chi gli chiedeva se, dopo la lunga serie di risultati positivi, il Bologna potesse già guardare agli impegni nelle coppe: «No, l'obiettivo adesso è l'Udinese». La concentrazione, ha spiegato, è tutta sulla partita di domenica alle 15. Un richiamo all'umiltà proprio nel momento più positivo: dopo una striscia di risultati come quella recente, secondo De Silvestri è importante continuare a mantenere i piedi per terra.

Il veterano rossoblù ha poi riconosciuto i meriti dell'allenatore, da ringraziare e al quale vanno fatti i complimenti per il lavoro svolto. Parole positive anche per il gruppo, che conosce da vicino e di cui ha seguito la crescita: «Questo gruppo vale», ha detto, ricordando di averlo visto praticamente nascere.

Per l'Udinese è un messaggio da tenere in considerazione. La squadra di Paolo Zanetti arriva al Dall'Ara da ultima in classifica con 5 punti e deve fare i conti con una difesa in difficoltà: Alaba non è ancora al meglio, Ebosse è rientrato dal Camerun con una contusione alla caviglia e Bertola resterà fuori per settimane.

Anche Palladino, però, deve gestire alcune assenze. Nei giorni scorsi era emerso che il Bologna rischia di perdere il suo uomo assist, Miranda, che anche in settimana ha continuato a lavorare a parte.