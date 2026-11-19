Per invertire la rotta e lasciarsi alle spalle il momento difficile, l'Udinese ha bisogno di aumentare le proprie risorse. Anche i giocatori arrivati nel corso del mercato sono chiamati a fare un passo avanti: dopo una prima fase dedicata all'inserimento, adesso serve un contributo concreto alla causa bianconera.

Come evidenziato da Il Gazzettino, Paolo Zanetti si aspetta risposte soprattutto da alcuni elementi che possono offrire caratteristiche importanti alla squadra. Tra questi c'è Mergim Vojvoda, uno dei primi a trovare spazio nelle scelte dell'allenatore. La sua capacità di interpretare le corsie esterne, garantendo intensità e attenzione tattica, può rivelarsi preziosa nell'organizzazione del gioco.

Un discorso diverso riguarda David Alaba, chiamato a mettere esperienza e personalità al servizio della difesa. Il suo apporto potrebbe rappresentare un valore aggiunto per un reparto che ha bisogno di maggiore solidità.

Da Unai Gomez a Chakvetadze: serve più continuità

Tra i giocatori dai quali ci si aspetta una crescita c'è anche Unai Gomez. Il centrocampista spagnolo, arrivato dall'Athletic Bilbao, ha mostrato qualità interessanti, senza però riuscire ancora a esprimerle con continuità.

Anche Giorgi Chakvetadze può diventare una risorsa importante. Il georgiano possiede tecnica e fantasia, caratteristiche che gli permettono di creare superiorità con una giocata individuale o di trovare soluzioni per i compagni. Finora il suo rendimento è stato altalenante, ma un impiego più centrale nella manovra offensiva potrebbe consentirgli di incidere maggiormente e favorire il lavoro delle punte.

Jovanovic e Mrozek aspettano spazio

C'è poi Jovanovic, giovane esterno offensivo serbo arrivato dallo Stoccarda. Il suo percorso in Friuli è stato finora caratterizzato soprattutto da un graduale inserimento, con pochi minuti a disposizione. Adesso spera di conquistare maggiore fiducia da parte di Zanetti.

Infine Mrozek, chiamato a ricoprire il ruolo di alternativa a Okoye tra i pali. Il portiere continua a lavorare in attesa della propria occasione. In una fase in cui ogni componente della rosa può diventare importante, anche il suo contributo potrebbe rivelarsi utile.

La ripartenza bianconera passa anche da qui: trasformare le potenzialità dei nuovi arrivati in un aiuto concreto per la squadra.