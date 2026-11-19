Dopo due settimane di lavoro con mezza squadra, Paolo Zanetti può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Come riporta il Messaggero Veneto, tutti e dodici i nazionali dell'Udinese sono rientrati senza problemi fisici di rilievo. Da oggi il tecnico potrà preparare con il gruppo al completo la delicata trasferta di Bologna.

Il club ha comunicato il ritorno di Chakvetadze, Karlstrom, Vojvoda e Abankwah, mentre Solet, Kamara e Arizala erano attesi al Bruseschi nel pomeriggio. Lovric si era già aggregato ai compagni il giorno precedente. Zaniolo, invece, è a Udine da diversi giorni: aveva lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali e si è allenato in Friuli insieme a Okoye, non trattenuto dalla Nigeria.

La maggiore attenzione era rivolta a Ebosse. Il difensore era uscito acciaccato dalla partita con il Camerun e, come avevamo raccontato, aveva chiesto il cambio, facendo temere un nuovo stop. Secondo il quotidiano friulano si tratta invece di una contusione alla caviglia di lieve entità, recuperabile in vista di domenica.

I minuti giocati dai nazionali

I carichi di lavoro sono stati differenti. Il più impiegato è stato Vojvoda, con 180 minuti disputati con il Kosovo, seguito da Chakvetadze (167') e Abankwah (164'). Hanno giocato meno Solet (98'), Karlstrom (91') e Kamara (70%). Ebosse si è fermato a 67 minuti, Lovric a 62, mentre Arizala e Unai Gómez ne hanno disputati 45. Palma, alla prima convocazione, non è mai sceso in campo nelle sfide contro Francia e Belgio.

Numeri che permetteranno a Zanetti di valutare chi potrà sostenere i novanta minuti al Dall'Ara e chi avrà bisogno di una gestione più attenta. Il tecnico, arrivato a inizio novembre, cerca una svolta immediata: l'Udinese è ultima in classifica e, ha incassato 25 gol nelle prime undici giornate. Non a caso, il lavoro delle ultime settimane si è concentrato soprattutto sulla fase difensiva.

Qualche segnale positivo arriva anche dall'infermeria. Zanoli è tornato ad allenarsi con il gruppo e lo staff spera di recuperare Alaba dopo il problema al polpaccio, come anticipato nel nostro aggiornamento sui possibili rientri. Resta invece più lungo il percorso di recupero di Bertola, alle prese con una lesione al semimembranoso della coscia destra.