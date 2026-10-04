Buone notizie per l’Udinese durante la sosta per le Nazionali. In vista della ripresa del campionato, Keinan Davis ha ripreso a correre dopo il problema al flessore accusato nella sfida contro il Cagliari. Un primo passo importante verso il ritorno in gruppo e, soprattutto, verso la trasferta contro il Torino.

Davis, segnali positivi verso il rientro

L'attaccante inglese aveva lasciato il campo dopo 37 minuti contro il Cagliari a causa del fastidio muscolare. Gli accertamenti hanno escluso una nuova lesione e il giocatore ha iniziato il percorso di recupero, tornando anche a correre in allenamento.

Per Kosta Runjaic si tratta di un aggiornamento particolarmente importante, considerando l'emergenza nel reparto offensivo. Nicolò Zaniolo è infatti ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra e dovrebbe rientrare nel giro di 3-4 settimane, mentre Idrissa Gueye è alle prese con una distorsione alla caviglia e viene valutato settimana per settimana.

L’obiettivo è il Torino

La speranza dello staff bianconero è quella di poter riavere Davis a disposizione per la ripresa del campionato. L'Udinese tornerà in campo lunedì 12 ottobre alle 20.45 sul campo del Torino, in una sfida che aprirà il mese di ottobre dei friulani.

Il recupero dell'attaccante rappresenterebbe quindi una notizia importante per Runjaic, che al momento può contare su poche alternative nel ruolo di prima punta. La corsa contro il tempo è già iniziata.