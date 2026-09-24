La conferma è arrivata: David Alaba giocherà nell’Udinese. Il difensore austriaco ha superato le visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e ha raggiunto l’accordo per un contratto annuale con il club friulano. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, l’operazione è quindi entrata nella fase conclusiva.

La sedia del Bernabeu aveva anticipato tutto

L’Udinese aveva lasciato un indizio sui propri canali social pubblicando la fotografia di una sedia bianca al centro del campo. Un riferimento alla celebre esultanza di Alaba, che nel 2023 festeggiò una vittoria del Real Madrid contro il Paris Saint-Germain sollevando proprio una sedia.

Quell'immagine è diventata uno dei simboli della sua esperienza con i Blancos e aveva immediatamente alimentato le voci sul possibile arrivo in Friuli. Ora il trasferimento è concreto: Alaba ha svolto gli accertamenti medici ed è arrivato in Friuli nella serata di mercoledì.

Un giocatore con oltre 500 presenze tra Bayern e Real

Per l’Udinese si tratta di un innesto dal curriculum internazionale enorme. Alaba ha collezionato 431 presenze con il Bayern Monaco e 132 con il Real Madrid, costruendo una carriera ai massimi livelli del calcio europeo.

Con i due club ha conquistato complessivamente quattro Champions League, oltre a numerosi campionati e altri trofei nazionali e internazionali.

Il difensore arriva da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Real Madrid e porta a Udine un bagaglio di esperienza difficilmente paragonabile all'interno della rosa bianconera.

Alaba può cambiare la difesa di Runjaic

L’arrivo dell’austriaco si inserisce in una fase nella quale l’Udinese ha bisogno di maggiore solidità. Dopo le prime cinque giornate di campionato, la squadra ha incassato 11 reti.

Secondo l’ipotesi riportata dal Messaggero Veneto, Alaba potrebbe essere utilizzato sulla fascia sinistra della difesa a tre, con Oumar Solet spostato sul centrodestra e Matteo Palma al centro. Resta anche la possibilità di impiegarlo da centrale, ruolo già ricoperto a lungo nel corso della sua carriera.

La soluzione a tre con Alaba centrale, però, viene indicata come un’opzione da valutare con attenzione.

Un contratto di un anno

L’intesa prevede un contratto annuale, con Alaba che si prepara dunque a iniziare una nuova esperienza dopo cinque stagioni al Real Madrid.

Ora resta l’attesa per l’ufficialità del club e per capire quando Runjaic potrà avere effettivamente a disposizione il nuovo rinforzo. Nel frattempo, Alaba ha già incontrato il tecnico e la dirigenza dopo il suo arrivo in Friuli.