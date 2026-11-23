L’1-1 del Dall’Ara ha restituito un po’ di ossigeno all’Udinese e il primo punto della gestione Zanetti. Nel dopopartita, però, il tecnico ha parlato anche di una notizia che rischia di pesare sulle prossime settimane: Keinan Davis ha avuto una ricaduta. Si tratta di un problema in una zona diversa rispetto a quello che lo aveva già costretto a fermarsi, come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.

L’attaccante, già a forte rischio per la trasferta, non era nemmeno in panchina a Bologna. Zanetti ha chiarito che il giocatore «va aspettato» e che la squadra dovrà trovare il modo di compensare un’assenza importante. Il nuovo stop è legato a un problema muscolare e i tempi di recupero non sono ancora chiari. Al momento non ci sono indicazioni sulla sua disponibilità per la sfida contro la Fiorentina.

A DAZN il tecnico ha ribadito la necessità di non forzare il rientro: «Preferisco che recuperi totalmente». Poi ha aggiunto una frase che chiama in causa anche la società: «Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante».

Zaniolo falso nove e il caso Bayo

Senza Davis, Zanetti ha scelto Nicolò Zaniolo come falso nove, riportando Lovric a centrocampo. Una soluzione che ha lasciato Bayo inizialmente in panchina. Il tecnico ha spiegato che l’ivoriano basa il proprio gioco su strappi e corsa e che, avendo raccolto appena 31 minuti nelle ultime otto partite, il suo ingresso a gara in corso era già previsto. La scelta ha dato i suoi frutti, mentre l’ipotesi di affiancare Zaniolo a un centravanti, indicata da molti come, dovrà attendere.

Zanetti ha difeso con convinzione la prestazione della squadra. «Pareggio meritatissimo per noi», ha dichiarato, sottolineando che il gruppo ha abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Il tecnico ha anche riconosciuto quanto fosse sottile il margine: «Qualsiasi dettaglio poteva portarci nel baratro». Parole nette anche su Lovric, tra i protagonisti della gara: «per me è totalmente dentro».