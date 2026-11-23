Il pari di Bologna rianima l'Udinese, ma il dopo partita porta una notizia pesante: il centravanti si è fermato di nuovo, in un punto diverso rispetto al primo infortunio. E il tecnico non vuole forzare i tempi.
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L’1-1 del Dall’Ara ha restituito un po’ di ossigeno all’Udinese e il primo punto della gestione Zanetti. Nel dopopartita, però, il tecnico ha parlato anche di una notizia che rischia di pesare sulle prossime settimane: Keinan Davis ha avuto una ricaduta. Si tratta di un problema in una zona diversa rispetto a quello che lo aveva già costretto a fermarsi, come spiegato dallo stesso allenatore in conferenza stampa.
L’attaccante, già a forte rischio per la trasferta, non era nemmeno in panchina a Bologna. Zanetti ha chiarito che il giocatore «va aspettato» e che la squadra dovrà trovare il modo di compensare un’assenza importante. Il nuovo stop è legato a un problema muscolare e i tempi di recupero non sono ancora chiari. Al momento non ci sono indicazioni sulla sua disponibilità per la sfida contro la Fiorentina.
A DAZN il tecnico ha ribadito la necessità di non forzare il rientro: «Preferisco che recuperi totalmente». Poi ha aggiunto una frase che chiama in causa anche la società: «Non voglio pensare di fare una seconda parte di stagione senza attaccante».
Zaniolo falso nove e il caso BayoSenza Davis, Zanetti ha scelto Nicolò Zaniolo come falso nove, riportando Lovric a centrocampo. Una soluzione che ha lasciato Bayo inizialmente in panchina. Il tecnico ha spiegato che l’ivoriano basa il proprio gioco su strappi e corsa e che, avendo raccolto appena 31 minuti nelle ultime otto partite, il suo ingresso a gara in corso era già previsto. La scelta ha dato i suoi frutti, mentre l’ipotesi di affiancare Zaniolo a un centravanti, indicata da molti come la chiave del rilancio, dovrà attendere.
Zanetti ha difeso con convinzione la prestazione della squadra. «Pareggio meritatissimo per noi», ha dichiarato, sottolineando che il gruppo ha abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Il tecnico ha anche riconosciuto quanto fosse sottile il margine: «Qualsiasi dettaglio poteva portarci nel baratro». Parole nette anche su Lovric, tra i protagonisti della gara: «per me è totalmente dentro».
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