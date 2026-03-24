News Udinese – Davis sarà Giamaica o Inghilterra? Il punto sulla decisione

Keinan Davis sta sorprendendo tutti attraverso ottime prestazioni ed una continuità che non abbiamo mai visto da quando indossa la casacca dell'Udinese. Dieci reti sono solo l'inizio del suo rendimento di primissimo livello e soprattutto con diverse nazionali che iniziano a mettere gli occhi sulle sue prestazioni. Ecco tutti i dettagli su quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Il team che lo ha messo sotto osservazione è la Giamaica che lo chiamerebbe molto volentieri, ma al momento non c'è ancora un'apertura totale. La chiamata dell'Inghilterra potrebbe arrivare da un momento all'altro e di conseguenza si sta aspettando e poi verrà presa una vera e propria decisione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Parla Nani, le ultime sul futuro di Davis <<<