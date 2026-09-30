Dal ritiro della Spagna Under 21, Iker Bravo ha scelto di fare chiarezza su alcuni aspetti della propria personalità e sulle critiche ricevute nel corso della sua carriera. L’attaccante, oggi al Watford dopo l’esperienza con l’Udinese, ha parlato ad ABC.es raccontando il proprio punto di vista su un’immagine che, secondo lui, non corrisponderebbe alla persona che è realmente.

Bravo: “Non mi conoscono davvero”

L’attaccante spagnolo ritiene che una parte delle critiche nei suoi confronti nasca soprattutto dalle sensazioni trasmesse durante le partite. Bravo sostiene però che ciò che si vede sul terreno di gioco non sia sufficiente per comprendere il suo carattere.

Il giocatore ha spiegato di sentirsi spesso giudicato da persone che non conoscono realmente la sua personalità e ha sottolineato come chi gli è vicino potrebbe descriverlo in maniera completamente diversa.

Bravo ha poi respinto l’immagine di un ragazzo arrogante o presuntuoso, spiegando di cercare invece di far stare bene le persone che lo circondano e di trasmettere energia positiva.

“Sono una persona umile e tranquilla”

L’attaccante ha affrontato anche il tema della sua espressione in campo e della percezione che può generare. Secondo Bravo, il fatto di apparire serio o distaccato durante le partite può alimentare determinate interpretazioni, ma si tratta di un aspetto che non sente di poter modificare.

Il giocatore si è descritto come una persona umile e tranquilla, attenta a chi gli sta intorno e incapace di provare invidia verso gli altri. Una descrizione che, secondo lui, si discosta dall’immagine che talvolta viene associata al suo comportamento sul terreno di gioco.

La risposta alle critiche

Bravo ha quindi ribadito che spesso le persone tendono a formulare giudizi rapidamente, basandosi esclusivamente su ciò che vedono dall'esterno. Il suo messaggio è quello di separare maggiormente il calciatore dalla persona, evitando di costruire un giudizio sul carattere partendo soltanto dagli atteggiamenti mostrati durante una partita.

Le parole dell'attaccante arrivano in un momento importante della sua carriera, con l'esperienza al Watford e il ritorno nel giro della Spagna Under 21. Un nuovo capitolo nel quale Bravo vuole concentrarsi sul campo, lasciandosi alle spalle le polemiche legate alla sua immagine.