Continua nel migliore dei modi la sosta internazionale di Sandi Lovric. Il centrocampista dell’Udinese è stato protagonista nella seconda gara della Slovenia in Nations League B, contribuendo direttamente al successo per 2-0 contro la Macedonia del Nord.

Lovric sblocca la partita

La sfida si è sbloccata al 55° minuto, quando è stato proprio Lovric a trovare la rete del vantaggio sloveno. Un gol importante per il giocatore bianconero, che ha così raggiunto quota sei reti con la Nazionale maggiore.

Lovric è rimasto in campo fino al 71°, prima di lasciare il posto a un compagno. La Slovenia ha poi continuato a gestire la gara, trovando nel finale anche la rete del raddoppio.

Matko chiude i conti

All’82° minuto è arrivato il 2-0 firmato da Matko, che ha permesso alla Slovenia di mettere definitivamente al sicuro il risultato.

Dopo il pareggio ottenuto nel precedente impegno contro la Scozia, la Nazionale slovena ha quindi conquistato i tre punti, centrando una vittoria importante nel proprio girone.

Slovenia seconda nel gruppo

Con questo successo, la Slovenia sale al secondo posto nel Gruppo 1, alle spalle della Svizzera. Gli elvetici sono in testa a punteggio pieno, mentre la squadra di Lovric si porta nelle zone alte della classifica.

Per il centrocampista dell’Udinese si tratta inoltre di un’altra prestazione positiva con la maglia della Nazionale. Il gol alla Macedonia del Nord rappresenta un ulteriore tassello nella sua esperienza internazionale, prima del ritorno a disposizione di Kosta Runjaic.