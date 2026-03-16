Archiviata la sfida di campionato con i bianconeri di Torino e ora di iniziare a pianificare il prossimo match che sarà contro il Genoa in anticipo questo venerdì. L’Udinese ha gran voglia di conquistare tre punti fondamentali per il finale di questo campionato, ma la partita è stata presentata dal Mister dei rossoblù siamo parlando di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole in vista della sfida.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – De Rossi è pronto: “Avversario più forte di noi”
udinese
News Udinese – De Rossi è pronto: “Avversario più forte di noi”
Si avvicina a grandi passi l’anticipo del venerdì sera tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Le parole
”Venerdì ci aspetta una sfida difficile, contro una squadra che per certi versi è più forte di noi. Oggi c’erano tre mila tifosi, questo venerdì ce ne aspettiamo 10 volte tanti per vivere una grande serata”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Pozzo saluta un protagonista? La prima cessione di giugno <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA