News Udinese – De Rossi è pronto: “Avversario più forte di noi”

Archiviata la sfida di campionato con i bianconeri di Torino e ora di iniziare a pianificare il prossimo match che sarà contro il Genoa in anticipo questo venerdì. L’Udinese ha gran voglia di conquistare tre punti fondamentali per il finale di questo campionato, ma la partita è stata presentata dal Mister dei rossoblù siamo parlando di Daniele De Rossi. Ecco le sue parole in vista della sfida.