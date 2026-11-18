Il difensore uscito dal campo con il Camerun avrebbe rimediato una botta alla caviglia. Il dolore però non è ancora passato e la sua presenza al Dall'Ara resta in dubbio: Zanetti aspetta le valutazioni dello staff medico.
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Il primo aggiornamento sulle condizioni di Enzo Ebosse è arrivato, ma per conoscere l'entità esatta dell'infortunio serviranno ulteriori accertamenti. Il difensore dell'Udinese, uscito al 67' di Namibia-Camerun, gara di qualificazione alla Coppa d'Africa vinta 3-0 dalla sua nazionale, avrebbe riportato una botta alla caviglia.
Ebosse è atteso oggi a Udine per essere visitato dallo staff medico bianconero. Solo dopo gli esami si potrà stabilire quando potrà tornare a disposizione.
Una difesa già ridotta all'ossoLa preoccupazione in casa friulana è legata soprattutto alle tante assenze nel reparto arretrato. L'uscita anticipata del difensore con il Camerun è arrivata in una fase già complicata per Zanetti, che deve fare a meno di Bertola, fermato da una lesione alla coscia destra, e di Gueye, operato alla caviglia. Un eventuale stop di Ebosse ridurrebbe ulteriormente le alternative in vista della prossima trasferta.
A rendere la situazione ancora più delicata è il lungo periodo trascorso dal difensore lontano dal campo, circa un anno e mezzo. Per questo lo staff medico non vorrà correre rischi: meglio una domenica in tribuna che una ricaduta, se il dolore non dovesse diminuire nei prossimi giorni.
Le buone notizie arrivano da Alaba e ZanoliDal Bruseschi arrivano però indicazioni positive su altri due giocatori. Alaba e Zanoli sono vicini al rientro e potrebbero essere convocati per la partita di domenica. Due recuperi che offrirebbero a Zanetti nuove soluzioni sia al centro della difesa sia sulle fasce.
I nazionali rientreranno tutti entro giovedì, quando l'allenatore potrà tornare a lavorare con il gruppo al completo, o quasi. Il tempo a disposizione è poco: domenica alle 15 l'Udinese, ultima in classifica, sarà impegnata al Dall'Ara, davanti a circa 25mila spettatori. Una trasferta delicata, nella quale ogni recupero può fare la differenza.
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