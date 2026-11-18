Livio Marinelli dirigerà Bologna-Udinese, gara della 12ª giornata di Serie A. Ecco i precedenti con le due squadre e la designazione completa.
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Sarà Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli, a dirigere Bologna-Udinese, incontro valido per la 12ª giornata di Serie A e in programma domenica 22 novembre alle ore 15.00.
Per il direttore di gara si tratta della terza presenza in questa stagione nel massimo campionato. I precedenti con le due squadre presentano bilanci differenti: Marinelli ha arbitrato l’Udinese in cinque occasioni, con una vittoria bianconera, tre pareggi e una sconfitta. Sono invece sette le partite dirette con il Bologna in Serie A, con due successi rossoblù, due pareggi e tre sconfitte.
La squadra arbitrale per Bologna-Udinese
Definita anche la composizione completa della squadra arbitrale che sarà impegnata al Dall’Ara. Gli assistenti saranno Berti e Lauri, mentre Ayroldi ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Santoro, con Paterna designato come AVAR.
La designazione completa:
- Arbitro: Marinelli
- Assistenti: Berti – Lauri
- IV ufficiale: Ayroldi
- VAR: Santoro
- AVAR: Paterna
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