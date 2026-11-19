Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, l'Udinese si prepara a tornare in campo per la trasferta contro il Bologna. La partita, valida per la 12ª giornata di Serie A, è in programma domenica 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara.

I tifosi bianconeri che non potranno seguire la squadra direttamente allo stadio avranno la possibilità di guardare l'incontro in diretta da casa o attraverso i dispositivi mobili. Ecco tutte le informazioni sulla trasmissione.

Bologna-Udinese in diretta su DAZN: come seguire la gara

La sfida tra Bologna e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile attraverso l'applicazione DAZN sulle smart TV compatibili, ma anche su smartphone, tablet e computer collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Per accedere alla diretta sarà necessario disporre di un abbonamento che includa la Serie A.

Il collegamento è previsto a partire dalle ore 14:30, in attesa del calcio d'inizio fissato per le 15:00.