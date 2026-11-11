Tra chi crede nella rimonta dell'Udinese c'è anche chi Paolo Zanetti lo conosce da vicino. Samuele Perisan, portiere friulano oggi all'Empoli, ha lavorato con lui proprio in Toscana e, in un'intervista al Messaggero Veneto, ha speso parole nette per il nuovo allenatore bianconero. Per lui salvare l'Udinese è «una missione più che possibile per lui, è l'uomo giusto».

Il legame tra i due ha un episodio preciso. A Empoli Perisan era il vice di Guglielmo Vicario, e fu Zanetti a farlo esordire quando il titolare si ammalò. In quell'occasione, ha raccontato il portiere, l'allenatore gli ricordò una buona partita che aveva giocato contro il suo Venezia ai tempi del Pordenone. Un dettaglio che dice molto della memoria e dell'attenzione del tecnico.

Sul carattere dell'allenatore, Perisan ha usato un'immagine schietta: «Zanetti sa incazzarsi quando serve, sa ascoltare e anche stemperare». Secondo il portiere, con lui i problemi non si nascondono: vengono fuori e si affrontano. Gli allenamenti sono intensi, e anche i portieri vengono coinvolti nel lavoro tattico e nelle partitelle. Sul piano del gioco, a Empoli la squadra usava il 3-5-2, adattato alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, con quelle che Perisan ha definito scelte logiche. Il risultato fu una stagione tranquilla, chiusa con 43 punti.

La classifica e il caso Okoye

Il quadro di partenza, a Udine, è decisamente diverso. L'Udinese è ultima in classifica con 5 punti, e il debutto di Zanetti a Venezia non ha portato la svolta sperata, come raccontato nel nostro pezzo su. Perisan, però, non si lascia impressionare dalla graduatoria: secondo lui, e bastano due vittorie per risalire in fretta.

Il portiere ha anche tracciato un parallelo tra Udine ed Empoli: due piazze con proprietà appassionate e abituate a lavorare con i giovani. Per questo, a suo giudizio, Zanetti «è perfetto per una piazza come Udine».

Da collega di reparto, Perisan ha poi difeso Maduka Okoye, finito nel mirino delle critiche nelle ultime settimane. Il portiere dell'Empoli ha respinto l'idea che l'Udinese abbia un problema tra i pali, ricordando l'ottima stagione passata del nigeriano: qualche errore c'è stato, ma la cosa giusta, per lui, è restare tranquilli. Nessun commento, invece, sulla gestione dei giocatori più affermati come Zaniolo e Solet: su quel tema ha preferito non entrare nel merito.

Le parole di Perisan arrivano in una sosta complicata per Zanetti, che lavora al Bruseschi con un gruppo ridotto per le tante convocazioni in nazionale. L'obiettivo dichiarato è ritrovare solidità, a partire dalla difesa, come chiesto anche da Daniele Padelli. Il primo esame dopo la pausa sarà Bologna-Udinese, sabato 22 novembre alle 15: un banco di prova per capire se la fiducia di chi conosce Zanetti è ben riposta.