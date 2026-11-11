Mentre l'Udinese cerca di uscire dall'ultimo posto in classifica, la famiglia proprietaria del club deve affrontare una partita di tutt'altro genere. A Madrid, davanti alla Sezione Seconda della Sala Penale dell'Audiencia Nacional, è cominciato il processo che vede imputato Gino Pozzo per la gestione economica del Granada, la società spagnola controllata dai Pozzo per diversi anni e poi ceduta al gruppo cinese Desports. A darne notizia in Italia è stato il Messaggero Veneto.

Insieme a Pozzo sono alla sbarra l'ex presidente del Granada, Enrique "Quique" Pina, altri due imputati e lo stesso club spagnolo come persona giuridica. L'inchiesta era partita nel 2018. Nella prima udienza, secondo l'agenzia Europa Press, tutti gli imputati hanno respinto le accuse.

Cosa sostiene l'accusa

La ricostruzione della Procura Anticorruzione riguarda le stagioni comprese tra il 2013 e il 2015. Secondo l'accusa, le plusvalenze legate alla cessione di sei calciatori sarebbero state spostate in modo artificioso in Lussemburgo, attraverso un finanziamento ritenuto simulato da parte di una società chiamata Fifteen Securitisation: il club avrebbe ricevuto fondi per acquistare giocatori cedendo in cambio il 95% dei futuri incassi dalle loro vendite. In questo modo, sempre secondo i pubblici ministeri, sarebbero state evitate imposte in Spagna per circa 9,4 milioni di euro complessivi.

Le richieste sono pesanti. Per ciascuna persona fisica la Procura ha chiesto 12 anni di reclusione e una multa di 27,5 milioni, che per Pozzo sale a 36,5 milioni; per il Granada una sanzione di 1,9 milioni, oltre al versamento in solido delle imposte ritenute non pagate. Si tratta, va sottolineato, di richieste dell'accusa: il processo è appena cominciato e vale la presunzione d'innocenza.

La linea difensiva di Pozzo, riportata dal Messaggero Veneto, è netta: le operazioni di mercato e i movimenti finanziari di quegli anni sarebbero stati una normale e legittima attività di gestione aziendale, senza alcun intento di arricchimento illecito né di frode al fisco. Il dibattimento proseguirà per tutta la settimana; dopo le dichiarazioni degli imputati sono previste le perizie tecniche e l'audizione dei testimoni.

Per Udine la vicenda non ha effetti diretti sul campo, ma riguarda la figura che, insieme al padre Giampaolo, guida da anni il modello di gestione della famiglia, esteso anche al Watford. E arriva in un momento delicato per la squadra, ultima con cinque punti dopo undici giornate, come raccontato nel nostro punto sulla crisi bianconera. Paolo Zanetti, intanto, lavora durante la sosta in vista della trasferta del 22 novembre al Dall'Ara, il prossimo passo verso la risalita.