Arrivano gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Idrissa Gueye e Nicolò Zaniolo. L’Udinese ha comunicato gli esiti delle valutazioni mediche sui due giocatori, entrambi alle prese con problemi fisici in questo periodo di sosta per le Nazionali. Per Gueye sarà necessario procedere con valutazioni settimanali, mentre Zaniolo dovrà osservare uno stop di circa tre-quattro settimane.

Gueye, distorsione alla caviglia

Idrissa Gueye ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso dell’amichevole disputata contro il Pogon Szczecin. L’attaccante aveva lasciato il campo durante l’intervallo dopo aver accusato il problema.

Il giocatore ha già iniziato il proprio iter riabilitativo e, come comunicato dal club, verrà valutato settimana dopo settimana. Al momento, quindi, non è stato indicato un periodo di assenza preciso.

La situazione sarà monitorata attentamente dallo staff medico bianconero per capire l’evoluzione dell’infortunio e stabilire progressivamente i tempi per il ritorno all’attività con la squadra.

Zaniolo, lesione al bicipite femorale

Novità anche per Nicolò Zaniolo, rientrato a Udine dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale italiana. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo a Udine. L’Udinese ha comunicato che Zaniolo sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane.

Il periodo di recupero colloca quindi il suo possibile rientro tra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre, in base all'evoluzione della lesione e alla risposta al programma riabilitativo.

Attesa per il rientro di Zaniolo

La notizia chiarisce dunque il motivo del rientro anticipato di Zaniolo dal ritiro azzurro. Il giocatore aveva accusato un problema muscolare durante gli impegni con l'Italia e, dopo le valutazioni dello staff medico, è tornato a Udine per iniziare immediatamente il percorso di recupero.

Per Kosta Runjaic si tratta di un'assenza importante nel reparto offensivo, soprattutto considerando che anche Gueye dovrà fermarsi per la distorsione alla caviglia.

La priorità sarà ora seguire giorno dopo giorno entrambi i giocatori, con particolare attenzione all'evoluzione del problema di Gueye e al percorso riabilitativo di Zaniolo.