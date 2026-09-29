Nicolò Zaniolo è rientrato a Udine dopo aver lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale italiana. Il giocatore dell’Udinese era stato valutato indisponibile per i prossimi impegni azzurri dopo aver svolto lavoro differenziato, con la decisione di non correre rischi vista la recente lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

Zaniolo, stop precauzionale

Le ultime indicazioni provenienti da Udine sono relativamente rassicuranti. Non ci sarebbe infatti particolare preoccupazione per lo stop del numero 10 bianconero, che aveva inizialmente dato la propria disponibilità a rimanere con l’Italia.

Dopo il confronto con il commissario tecnico Roberto Mancini, però, è prevalsa la scelta di non forzare il recupero. Zaniolo è così tornato in Friuli, dove potrà concentrarsi esclusivamente sul lavoro con il club.

L'obiettivo è il Torino

Il programma prevede ora il ritorno al lavoro con l’Udinese. Zaniolo dovrebbe iniziare da mercoledì la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in calendario il 12 ottobre.

Il margine di tempo è ampio e permetterà allo staff bianconero di monitorare giorno dopo giorno le sue condizioni, senza la necessità di accelerare il rientro. L’obiettivo sarà riportarlo progressivamente al lavoro completo e verificare successivamente la sua disponibilità per la gara di campionato.

Runjaic punta sul suo numero 10

Zaniolo rappresenta una pedina importante per Kosta Runjaic. Prima della partita contro il Cagliari, il tecnico aveva sottolineato come il giocatore fosse tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il precedente stop e come la pausa potesse permettergli di recuperare ulteriormente la condizione.