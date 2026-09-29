La pausa internazionale offre all’Udinese l’opportunità di ricaricare le energie e, soprattutto, recuperare alcuni giocatori alle prese con problemi fisici. Dopo il pareggio nell’amichevole benefica contro il Pogon Szczecin, Kosta Runjaic ha concesso tre giorni di riposo alla squadra: da domani inizierà il nuovo periodo di lavoro verso la sfida con il Torino.

Gueye resta il principale punto interrogativo

La situazione più delicata riguarda Gueye, uscito anzitempo nell’amichevole in Polonia per una distorsione alla caviglia destra. Gli accertamenti strumentali dovranno chiarire se siano coinvolti anche i legamenti.

Al momento non è quindi possibile stabilire con certezza i tempi di recupero. L'eventuale interessamento legamentoso cambierebbe il quadro e potrebbe comportare uno stop più lungo. L'Udinese attende dunque il responso medico prima di fare valutazioni definitive.

Zaniolo verso il ritorno in gruppo

Indicazioni più rassicuranti arrivano invece da Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell'Udinese ha lasciato anticipatamente il ritiro dell'Italia dopo aver concordato con lo staff azzurro di non correre rischi.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, Zaniolo aveva dato la propria disponibilità a rimanere con la Nazionale, ma dopo il confronto con il commissario tecnico è prevalsa la scelta di interrompere il ritiro. Da domani dovrebbe iniziare il lavoro in vista del Torino.

Davis sotto osservazione

Anche Keinan Davis sarà seguito quotidianamente. L'attaccante inglese aveva accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra durante la gara contro il Cagliari e, proprio per precauzione, non è stato utilizzato nell'amichevole di Stettino.

Lo staff bianconero valuterà l'evoluzione del problema nei prossimi allenamenti. L'obiettivo è recuperare il prima possibile uno dei riferimenti offensivi della squadra.

Solet ha già riassaporato il campo

Tra le notizie positive c'è invece il rientro di Oumar Solet. Il difensore ha disputato circa mezz'ora contro il Pogon, tornando a mettere minuti nelle gambe dopo lo stop.

Un segnale incoraggiante in vista della ripresa, così come resta da monitorare il percorso di recupero degli altri giocatori non ancora completamente disponibili. La lunga sosta di settembre-ottobre consente infatti all'Udinese di lavorare con maggiore gradualità sui rientri.

Il Torino nel mirino

Il prossimo impegno ufficiale sarà Torino-Udinese, in programma a ottobre. La Lega ha successivamente ufficializzato anche la programmazione delle giornate seguenti, con Udinese-Lecce il 18 ottobre e Udinese-Milan il 25 ottobre.

Per Runjaic saranno quindi settimane importanti: recuperare gli indisponibili, reinserire gradualmente i nazionali e preparare la squadra alla ripresa del campionato con un organico più completo.