L’Udinese si prepara a tornare al lavoro dopo i giorni di pausa concessi da Kosta Runjaic. La squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio, ma il gruppo sarà ancora incompleto a causa degli impegni dei sette giocatori convocati dalle rispettive nazionali. A tenere banco, però, sono soprattutto le condizioni di Gueye, uscito acciaccato dall’amichevole contro il Pogon Szczecin.

Gueye, domani gli esami alla caviglia

Come riportato da Il Gazzettino, gli esami strumentali sull’attaccante verranno effettuati proprio nella giornata di domani. Il problema riguarda la caviglia destra, dopo l’uscita dal campo avvenuta durante il test disputato in Polonia.

Secondo il quotidiano, al momento c’è preoccupazione in casa bianconera e le possibilità di avere Gueye a disposizione per la trasferta contro il Torino sarebbero ridotte. Saranno però gli accertamenti e la valutazione dello staff medico a stabilire l’effettiva entità dell’infortunio.

L’ipotesi che maggiormente preoccupa l’Udinese è quella di un possibile interessamento dei legamenti della caviglia. In quel caso, lo stop potrebbe protrarsi per alcune settimane, con tempi che dipenderanno dalla diagnosi definitiva.

Zaniolo, il rientro a Udine

Sul fronte offensivo arrivano invece indicazioni più rassicuranti per Nicolò Zaniolo. Il giocatore dell’Udinese ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale italiana dopo un confronto con lo staff azzurro, con la decisione condivisa di non forzare la sua permanenza.

Zaniolo è quindi rientrato a Udine e dovrebbe presto tornare ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo sarà accompagnarlo verso la migliore condizione in vista della ripresa del campionato, fissata con la sfida contro il Torino.

Davis, valutazioni quotidiane

Restano da monitorare anche le condizioni di Keinan Davis, che aveva accusato un fastidio muscolare nella gara persa contro il Cagliari. L’attaccante aveva chiesto il cambio dopo aver avvertito il problema e nelle prossime sedute sarà seguito quotidianamente dallo staff medico.

Per Davis, al momento, filtra comunque un certo ottimismo. L’Udinese attende di capire come evolverà il fastidio prima di stabilire il programma di recupero.

Domani riparte il lavoro

La ripresa degli allenamenti rappresenterà dunque un passaggio importante per valutare soprattutto Gueye, Davis e Zaniolo. Runjaic dovrà inoltre fare i conti con le assenze dei nazionali, impegnati ancora nei rispettivi appuntamenti internazionali.

L’Udinese avrà comunque diverse giornate per preparare la sfida con il Torino del 12 ottobre, con l’obiettivo di arrivare alla ripresa del campionato con il maggior numero possibile di giocatori a disposizione.