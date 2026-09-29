La giornata internazionale ha regalato nuovi minuti a due giocatori dell’Udinese. Giorgi Chakvetadze e Jesper Karlstrom sono stati infatti protagonisti con Georgia e Svezia nei rispettivi impegni, con un minutaggio differente ma con la possibilità di accumulare ulteriore esperienza durante la sosta.

Chakvetadze titolare contro l’Ucraina

Chakvetadze è partito dal primo minuto nella sfida tra Georgia e Ucraina, terminata sullo 0-0. Il centrocampista bianconero è rimasto in campo per 73 minuti, prima di essere sostituito nella ripresa.

Per il giocatore dell’Udinese si tratta di un'altra presenza importante con la propria Nazionale, dopo essere stato utilizzato anche nel precedente appuntamento contro l'Irlanda del Nord. Il suo percorso con la Georgia prosegue dunque con un ulteriore impegno internazionale nelle gambe.

Karlstrom entra nel finale

Meno spazio, invece, per Jesper Karlstrom. Il capitano dell'Udinese è partito dalla panchina nella gara tra Svezia e Polonia, entrando nel finale della partita.

La Svezia ha comunque portato a casa il risultato, imponendosi per 3-1 sulla Polonia. Per Karlstrom si tratta quindi di un altro appuntamento internazionale completato, seppur con un minutaggio ridotto rispetto al compagno di squadra.