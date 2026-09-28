La giornata internazionale dell’Udinese prosegue con altri due giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Giorgi Chakvetadze e Jesper Karlstrom saranno infatti protagonisti oggi, 28 settembre, nei rispettivi appuntamenti di Nations League.

Chakvetadze sfida l’Ucraina

Il centrocampista georgiano è atteso dalla sfida tra Georgia e Ucraina, valida per la Nations League. Chakvetadze aveva già trovato spazio nel precedente appuntamento della sua nazionale contro l’Irlanda del Nord e punta a essere nuovamente coinvolto dal commissario tecnico.

Per il giocatore dell’Udinese si tratta del secondo impegno della pausa internazionale. Il calendario della Georgia prevede poi altre due gare a ottobre, contro Ungheria e Irlanda del Nord.

Karlstrom contro la Polonia

Impegno casalingo anche per Jesper Karlstrom, con la Svezia chiamata ad affrontare la Polonia. Il centrocampista bianconero è inserito tra i convocati per il ciclo di gare di Nations League e, dopo la sfida contro la Romania, attende un'altra partita importante per la propria nazionale.

Karlstrom avrà poi altri due appuntamenti a ottobre: Bosnia-Erzegovina-Svezia e Romania-Svezia.

La sosta continua per i bianconeri

La pausa internazionale sta coinvolgendo complessivamente nove giocatori dell'Udinese. Tra questi c'è anche Sandi Lovric, entrato nel finale del pareggio tra Slovenia e Scozia, mentre Lennon Miller è rimasto in panchina nella stessa partita.

Nel frattempo, a Udine l'attenzione resta rivolta alla situazione degli infortunati e alla preparazione della squadra in vista della ripresa del campionato contro il Torino. Per Gueye saranno fondamentali gli accertamenti sulla caviglia destra, mentre per Zaniolo è rientrato l'allarme dopo il ritorno anticipato dal ritiro azzurro.