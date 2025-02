Udinese – Ekkelenkamp: il ritorno di Payero gli chiude le porte? Il punto

Nonostante le buone prestazioni mostrate in alcune occasioni, Ekkelenkamp non è più riuscito a conquistare un posto da titolare. Il ritorno di Payero , giocatore più esperto e con caratteristiche simili, gli ha chiuso gli spazi. Questa situazione potrebbe portare a delle riflessioni sul futuro di Ekkelenkamp .

Il giocatore, infatti, potrebbe cercare più spazio altrove per non compromettere la sua crescita. Resta da vedere se l'Udinese deciderà di trattenere Ekkelenkamp, sperando in un suo sviluppo, o se opterà per una cessione. Nel frattempo, il giocatore dovrà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa, cercando di sfruttare al massimo le occasioni che gli verranno concesse. Le ultime di mercato: Arriva l’esterno? Scambio Pozzo-biancocelesti <<<