Udinese-Fiorentina | Nani: “Perché rosso a Bijol? Bravo l’arbitro…”

Sbotta il direttore

"Mi dispiace venire in sala stampa e parlare dell'arbitro perché dico sempre che dobbiamo essere più forti di tutto. Non siamo club con grande risonanza, siamo una piazza di 100 mila abitanti, se c'è un torto ho la sensazione che non faccia rumore. Fossi nella Lazio sarei incazzato, non vanno in Conference e la Fiorentina sì. L'arbitro oggi in un certo senso è stato bravo, con il Var che vede tutto, l'unico punto non coperto è la doppia ammonizione e ci è riuscito, ho visto l'azione più volte, abbiamo visto tutti che fallo ha fischiato, e ce l'ha buttato fuori. Poi c'era Beltran ammonito e per una trattenuta non viene espulso. Mi chiedo perché questo? Oggi volevamo festeggiare, era il compleanno del presidente. La prestazione è stata anche discreta alla fine, però abbiamo avuto una serie di episodi antipatici".