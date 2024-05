Udinese-Empoli | Forfait Orsato: il match salvezza lo arbitra Guida

Cambia la designazione arbitrale per la gara di domenica a meno di 48 ore dal fischio d'inizio programmato per domenica alle 15

C'è un cambio di designazione arbitrale per quanto riguarda la sfida salvezza tra Udinese ed Empoli, in programma domenica alle 15 al Bluenergy Stadium. La gara doveva essere inizialmente diretta da Orsato, sarà invece il signor Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere l'incontro. Per l'arbitro internazionale sarà la diciottesima direzione stagionale in Serie A. Venti i precedenti con la squadra bianconera con un bilancio di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte.