Udinese-Empoli, la formazione di Nicola: Cerri avanti su Caputo

L'Empoli è pronta a partire verso Udine per la trasferta di domenica contro l'Udinese dove i toscani si giocheranno tantissimo in ottica salvezza. L'ex di turno Nicola ha praticamente tutti gli effettivi a disposizione in ottica formazione. Sarà 3-4-2-1 con Caprile in porta. In difesa ballottaggio tra Ismajli e Walukiewicz per il posto accanto a Luperto e Bereszynski. Sulla fascia sinistra tocca a Pezzella favorito su Cacace mentre a destra ci sarà Gyasi. In mediana si va verso la coppia formata da Grassi e Maleh. Sulla trequarti dovrebbe partire dal primo minuto Zurkowski al fianco di Cambiaghi. In avanti ci dovrebbe essere Cerri, in vantaggio su Caputo.