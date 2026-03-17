Genoa-Udinese | De Rossi recupera un top: ecco chi torna tra i convocati

Dovrebbe tornare tra i convocati (poi si capirà se dal primo minuto sarà a disposizione) Tommaso Baldanzi. Il trequartista ha grandissima voglia di poter dire la sua con continuità e sa che questo rush finale di stagione sarà importante anche in ottica futura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Spalletti vuole il top? La contromossa dei Pozzo <<<