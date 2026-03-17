Daniele De Rossi recupera un suo top in vista della prossima giornata di campionato. Il tecnico del Grifone aggiunge alla sua rosa uno dei calciatori che più di tutti ha voluto nel mercato di gennaio. Un colpo importante per una sfida comunque decisiva contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli.
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Genoa-Udinese | De Rossi recupera un top: ecco chi torna tra i convocati
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui convocati
Dovrebbe tornare tra i convocati (poi si capirà se dal primo minuto sarà a disposizione) Tommaso Baldanzi. Il trequartista ha grandissima voglia di poter dire la sua con continuità e sa che questo rush finale di stagione sarà importante anche in ottica futura. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Spalletti vuole il top? La contromossa dei Pozzo <<<
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