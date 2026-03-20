L'Udinese continua a dire la sua sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni del centrocampista Jesper Karlstrom prima della sfida con il Genoa.
mondoudinese udinese news udinese Genoa-Udinese | Parla Karlstrom: “Alzare l’asticella? Oggi è difficile”
udinese
Genoa-Udinese | Parla Karlstrom: “Alzare l’asticella? Oggi è difficile”
L'Udinese continua a dire la sua sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni di Karlstrom
Alzare l'asticella?—
"Cosa serve per alzare l'asticella? Domanda difficile, questa stagione abbiamo fatto bere e dobbiamo fare ancora meglio sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo giocare con più continuità, ma è difficile. Spero che oggi sia una bella partita, ma è effettivamente difficile". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle ultime di mercato. Solet verso l'addio? Ecco tutti i dettagli sulla possibile nuova avventura <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA