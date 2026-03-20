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Genoa-Udinese | Parla Karlstrom: “Alzare l’asticella? Oggi è difficile”

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L'Udinese continua a dire la sua sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni di Karlstrom
Lorenzo Focolari Redattore 

L'Udinese continua a dire la sua sul campo da gioco, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni del centrocampista Jesper Karlstrom prima della sfida con il Genoa.

Alzare l'asticella?

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"Cosa serve per alzare l'asticella? Domanda difficile, questa stagione abbiamo fatto bere e dobbiamo fare ancora meglio sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo giocare con più continuità, ma è difficile. Spero che oggi sia una bella partita, ma è effettivamente difficile". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle ultime di mercato. Solet verso l'addio? Ecco tutti i dettagli sulla possibile nuova avventura <<< 

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