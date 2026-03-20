La sfida tra l'Udinese ed il Genoa aprirà la sfida di campionato, non perdiamo un secondo ed andiamo a vedere le possibili scelte dei due tecnici nel dettaglio. Ecco come si scenderà sul campo da gioco nel corso della prossima sfida.
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Genoa-Udinese | Le probabili formazioni: le scelte di Runjaic e De Rossi
La sfida tra l'Udinese ed il Genoa si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli con le scelte dei tecnici
Genoa (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigaard, Vasquez, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy, Colombo, Vitinha. All. De Rossi
Udinese (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Kamara, Atta, Zaniolo, Davis. All: Kosta Runjaic
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