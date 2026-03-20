Genoa 0-2 Udinese | Il top ed il flop del match: difesa da Oscar

IL TOP

Il calciatore che sorprende più di tutti alla fine dei novanta minuti di campionato è senza ombra di dubbio non un semplice nome, ma un reparto intero e stiamo parlando della difesa. Grande prestazione nonostante un Genoa che ha spinto dal primo all'ultimo minuto. Grande merito alla prestazione di Kristensen-Kabasele-Solet.