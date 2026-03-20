La sfida tra l'Udinese ed il Genoa volge al termine, non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop alla fine di 90 minuti di battaglia.
mondoudinese udinese news udinese Genoa 0-2 Udinese | Il top ed il flop del match: difesa da Oscar
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Genoa 0-2 Udinese | Il top ed il flop del match: difesa da Oscar
La sfida tra l'Udinese ed il Genoa volge al termine, non perdiamo un secondo ed ecco il top ed il flop alla fine di 90 minuti di battaglia
IL TOP—
Il calciatore che sorprende più di tutti alla fine dei novanta minuti di campionato è senza ombra di dubbio non un semplice nome, ma un reparto intero e stiamo parlando della difesa. Grande prestazione nonostante un Genoa che ha spinto dal primo all'ultimo minuto. Grande merito alla prestazione di Kristensen-Kabasele-Solet.
IL FLOP—
Dopo l'infortunio sembra essersi rotto qualcosa ed infatti la prova di Arthur Atta è decisamente al di sotto delle aspettative. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime e tutti i voti assegnati. Le pagelle di Genoa-Udinese <<<
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