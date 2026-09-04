Kingsley Ehizibue è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L'ex esterno dell'Udinese, dopo la conclusione del suo contratto con il club bianconero e la decisione di non proseguire insieme, ha trovato una nuova squadra e continuerà la propria avventura in Serie A con la maglia del Grifone.

Dopo quattro stagioni, quindi, le strade dell'Udinese e del classe 1995 si sono divise. Per lui si apre ora un nuovo capitolo della carriera, mentre il club friulano ha voluto salutarlo attraverso i propri canali ufficiali.

Quattro anni con la maglia dell'Udinese

Ehizibue era arrivato in Friuli nell'estate del 2022 e nel corso delle sue quattro stagioni ha collezionato numerose presenze con la maglia bianconera.

Ora, dopo la scadenza del contratto e il mancato rinnovo, il laterale ha scelto di ripartire dal Genoa. Una nuova avventura in Serie A che lo porterà nuovamente ad affrontare, questa volta da avversario, l'Udinese.

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Il messaggio dei bianconeri per Ehizibue

L'Udinese ha voluto dedicare un messaggio di saluto al proprio ex giocatore, ringraziandolo per gli anni trascorsi insieme e augurandogli il meglio per il futuro.

Sui propri canali ufficiali, il club ha scritto: “Grazie per questi quattro anni insieme, King. Per le corse, le battaglie, i sorrisi e per aver sempre dato tutto per questa maglia. Ora inizia una nuova avventura: in bocca al lupo, Kingsley. Ci vediamo presto sui campi della Serie A!”

Un saluto affettuoso per un giocatore che, al termine del suo percorso in bianconero, si prepara a iniziare una nuova esperienza con la maglia rossoblù del Genoa.