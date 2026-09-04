La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione di anticipi e posticipi dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato 2026/27. Per l'Udinese sono in calendario sette impegni, distribuiti tra lunedì, sabato, domenica e il turno infrasettimanale di fine ottobre.

Tre partite di domenica e due di sabato

I bianconeri torneranno in campo dopo la sosta con la trasferta di Torino, in programma lunedì 12 ottobre. Seguiranno le sfide contro Lecce e Milan, entrambe al Bluenergy Stadium, prima del turno infrasettimanale contro il Parma.

Ecco il programma completo dell'Udinese:

6ª giornata – Lunedì 12 ottobre, ore 20.45: Torino-Udinese (DAZN/Sky) 7ª giornata – Domenica 18 ottobre, ore 12.30: Udinese-Lecce (DAZN) 8ª giornata – Domenica 25 ottobre, ore 20.45: Udinese-Milan (DAZN) 9ª giornata – Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Parma-Udinese (DAZN) 10ª giornata – Sabato 31 ottobre, ore 18.00: Udinese-Roma (DAZN) 11ª giornata – Sabato 7 novembre, ore 15.00: Venezia-Udinese (DAZN) 12ª giornata – Domenica 22 novembre, ore 18.00: Bologna-Udinese (DAZN/Sky)

Un calendario intenso per i bianconeri

Tra i match da cerchiare in rosso spiccano soprattutto le sfide casalinghe contro Milan e Roma, mentre il 28 ottobre l'Udinese sarà impegnata nel turno infrasettimanale contro il Parma.

Dopo la gara del 7 novembre a Venezia, arriverà una settimana di sosta per le nazionali prima della trasferta del 22 novembre a Bologna. Un periodo intenso che metterà alla prova il percorso della squadra di Kosta Runjaic.