Dopo la presentazione dell'Home Kit e dell'Away Kit, è arrivato il momento della terza maglia. L'Udinese è pronta a svelare ufficialmente il nuovo Third Kit, con un evento speciale che unirà il mondo del calcio a quello della moda.

La terza divisa dei bianconeri verrà infatti presentata in occasione della Milano Fashion Week, martedì 22 settembre alle ore 17.30.

La presentazione alla Milano Fashion Week

L'evento dedicato alla nuova maglia dell'Udinese si svolgerà presso Dropcity, in Via Sammartini a Milano. Un appuntamento particolare, pensato per presentare una divisa che nasce da una collaborazione tra diverse realtà.

Il nuovo Third Kit è stato disegnato da Giuseppe Buccinà, all'interno di una collaborazione che coinvolge Camera Moda Fashion Trust, Macron e Udinese.

Il nuovo Third Kit bianconero

Dopo aver già mostrato ai tifosi la nuova Home Kit e l'Away Kit per la stagione 2026/27, il club friulano è dunque pronto a completare il tris delle divise.

L'appuntamento è fissato per martedì 22 settembre alle 17.30, quando verrà finalmente svelata la terza pelle dell'Udinese. Una presentazione che promette di essere diversa dal solito e che porterà i colori bianconeri direttamente all'interno della Milano Fashion Week.