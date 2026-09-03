Dopo Lazar Jovanovic, è stato il turno di Bartosz Mrozek, nuovo portiere bianconero arrivato dal Lech Poznan per completare il reparto a disposizione di Kosta Runjaic.

Il portiere ha raccontato le sue caratteristiche e le ambizioni con cui inizia questa nuova esperienza in Friuli.

“Mi piace giocare con i piedi”

Mrozek ha subito spiegato il proprio modo di interpretare il ruolo: “Prima di tutto partirei dalle mie caratteristiche, mi avete visto ieri: sono un portiere a cui piace giocare anche con i piedi”.

Il nuovo bianconero ha poi parlato dei suoi obiettivi: “Sono qui per giocare il maggior numero di partite possibili, sapendo che la decisione spetta al mister, ma darò tutto in allenamento per impensierirlo”.

Il progetto dell'Udinese e il rapporto con Runjaic

Mrozek ha confermato che il progetto presentato dall'Udinese è stato importante nella sua scelta: “Runjaic fa parte del progetto che mi è stato presentato dal club. Anche il vice allenatore mi ha chiamato per parlare del progetto per me, è stato tutto molto interessante”.

Sul rapporto con Maduka Okoye, il portiere ha aggiunto: “Sono qui da pochi giorni, mi sono allenato ancora poco. Mi voglio allenare ogni giorno, con l'obiettivo di integrarmi al meglio”.

“Osservo altri portieri per imparare”

Infine, una battuta sui suoi modelli di riferimento: “Seguo diversi portieri, osservo come si comportano sul campo cercando di imparare da loro”.

Mrozek è quindi pronto a giocarsi le sue carte e a conquistarsi spazio nella nuova Udinese.