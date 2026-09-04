L'Udinese continua a costruire e consolidare i propri rapporti con partner di primo piano. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Progress Profiles, che continuerà a essere Official Partner anche nella stagione sportiva 2026/27.

Una collaborazione che prosegue nel segno di valori condivisi come innovazione, qualità e visione internazionale. L'azienda, punto di riferimento nel proprio settore da oltre quarant'anni, conferma così la propria fiducia nel progetto dell'Udinese.

Progress Profiles ancora al fianco dell'Udinese

Anche nella prossima stagione, il marchio Progress Profiles sarà presente al Bluenergy Stadium e sui canali ufficiali di Udinese Calcio. La partnership proseguirà dunque nel segno dell'eccellenza, dell'affidabilità e di una costante attenzione all'innovazione.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Progress Profiles, che sarà Official Partner del Club anche per la stagione sportiva 2026/27.

La collaborazione prosegue nel segno di valori condivisi come innovazione, qualità e visione internazionale. Da oltre quarant’anni, Progress Profiles è un punto di riferimento nella progettazione e produzione di profili tecnici, sistemi di posa e soluzioni di design per l’architettura e l’edilizia. Con 4 sedi nel mondo, 1 centro di formazione, 220 dipendenti, 120 professionisti tecnico commerciali, 30 brevetti, è presente in oltre 90 Paesi con più di 15.000 soluzioni dedicate al settore, l’azienda rappresenta un’eccellenza del Made in Italy riconosciuta a livello internazionale.

Anche nella stagione 2026/27, il marchio Progress Profiles sarà presente al Bluenergy Stadium e sui canali ufficiali di Udinese Calcio, consolidando una partnership fondata su eccellenza, affidabilità e attenzione all’innovazione.

Udinese Calcio è orgogliosa di proseguire il proprio percorso al fianco di Progress Profiles e ringrazia l’azienda per la fiducia rinnovata”.